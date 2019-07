Tragedia nel Foggiano: prova a salire su un balcone per entrare in casa, ma precipita nel vuoto e muore

San Paolo di Civitate, una donna del 1979, Teresa Pappadopola, è morta per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto in via Paolo Borsellino. La vittima è caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina