Grave incidente in Corso Cairoli: operaio cade da un'impalcatura

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 14 in Corso Cairoli, nei pressi della chiesa delle Colonne. Un operaio di circa 70 anni, mentre stava effettuando per conto di alcuni privati dei lavori di muratura, è precipitato da un’impalcatura alta tre metri.

Nello specifico l’uomo stava tranciando dei cavi elettrici per rimuovere un vecchio pluviale, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto giù.

Immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato l’individuo presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia. Le condizioni sembrerebbero gravi. Sul posto la polizia, che indaga sull'accaduto.