Incidente stradale sul Gargano: auto fuori strada a Torre Mileto, c’è una vittima

Ancora un incidente stradale, ancora sangue sulle strade del Gargano. Dopo quello avvenuto ieri sera lungo la statale 89 che è costato la vita ad un ragazzo di appena 16 anni, questa mattina altro schianto e altra vittima lungo la provinciale 41, che collega Torre Mileto a San Nicandro Garganico.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.00 di questa mattina, nel tratto di strada che collega Capojale a Torre Mileto. Dalle prime informazioni raccolte, sì è trattato di un incidente autonomo: una Opel Corsa con a bordo il solo conducente - Raffaele Martelli, cinquantottenne di Ischitella - è uscita fuori strada, impattando contro un muretto.

Un colpo di sonno o un animale vagante le cause al momento ipotizzabili. Sul posto una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Vico del Gargano, i Carabinieri per le indagini del caso e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.