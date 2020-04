Gravissimo incidente sul lavoro: agricoltore incastrato in un macchinario perde un arto nel tentativo di sbloccare gli ingranaggi

Si inceppa macchina spargi-letame, agricoltore cerca di sbloccare gli ingranaggi ma resta incastrato con la mano e l'intero braccio.

E' accaduto a Orta Nova, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un altro incidente sul lavoro dopo quello che, ieri sera, è costato la vita ad un imprenditore di Torremaggiore. Vittima dell'accaduto è un agricoltore del posto, classe 1976: l'uomo, a quanto si è appreso, era al lavoro in alcuni fondi di famiglia alla guida di un trattore cui era collegato la macchina spargi-letame.

Improvvisamente, il macchinario si è inceppato e, nel tentativo di sbloccare gli ingranaggi, l'uomo ha perso la mano e l'intero braccio, risucchiati nel circuito. Il fatto è successo nel primo pomeriggio, l'uomo era solo al momento dell'incidente.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per gli accertamenti del caso, e i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dagli ingranaggi del mezzo per assicurarlo alle cure del sanitari. Gravemente compromesso l'arto, ma l'agricoltore non sarebbe in pericolo di vita.