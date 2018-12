Tragedia sul lavoro a Lucera: morto autista di autocompattatore, è stato travolto da una pala meccanica

Operaio travolto e ucciso da una pala meccanica durante le operazioni di scarico di un autocompattatore.

E’, in breve, la dinamica del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, a Lucera, all’interno dello stabilimento ex Bio Ecoagrim della società Maia Rigenera, che si occupa del compostaggio di rifiuti provenienti da decine di comuni del sud. Il fatto è successo intorno alle 19 di ieri. La vittima è Vito Cristalli, 51enne di Altamura, autista di uno dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

L’uomo, stando a quanto ricostruito, è stato travolto da una pala meccanica, manovrata da un altro dipendente per scaricare rifiuti presenti su un autocompattatore. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lucera, in collaborazione con l’ispettorato del lavoro.