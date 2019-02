Paura sul lavoro, operaio rimane incastrato col braccio nel rullo e subisce gravi lesioni: salvato dai vigili del fuoco

Come riportato dalle colonne de IlPiacenza, un operaio 47enne di San Severo è rimastro incastrato con un braccio nel rullo di un macchinario che viene utilizzato per realizzare le gettate di cemento sulle linee ferroviarie, nei pressi della stazione di Fiorenzuola.

Per liberarlo, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, al loro fianco i sanitari del 118 dell'ospedale di Fiorenzuola sul posto con l'ambulanza infermieristica, per riuscire a disincastrare l'arto.

Alcuni operai stavano riparando il mezzo quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri e della Polfer, il 47enne è rimasto incastrato con un braccio nel rullo. Il collega fortunatamente è riuscito a fermarlo ma ci sono voluti i vigili del fuoco del capoluogo della Valdarda per liberarlo.

L'uomo, compaesano dell'operaio travolto e ucciso sui binari sempre a Fiorenzuola nel dicembre del 2018, è stato portato in ospedale a Piacenza. Il braccio ha subito gravi lesioni.