Carapelle, operaio muore schiacciato da un mezzo pesante: la tragedia in una azienda agricola

Tragedia sul lavoro, questa mattina, a Carapelle, dove un operaio è morto all'interno di una azienda agricola della zona.

Il fatto è accaduto poco prima delle 9, nel complesso lungo la Provinciale per Ordona: stando alle prime informazioni raccolte, la vittima (di cui non si conoscono ancora le generalità) sarebbe rimasta schiacciata da un mezzo pesante. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto, per le indagini del caso sono stati allertati i carabinieri. Sul posto, insiemead una ambulanza della 'Misericordia', anche gli uomini dello Spesal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro.