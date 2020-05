Paura alle Tremiti: motonave 'Tirrenia' si incaglia sugli scogli del molo di San Domino

Soltanto tanto spavento, ma nessun ferito o contuso, nell'incidente avvenuto poco fa nel porto di San Domino, sulle Isole Tremiti. Protagonista, la motonave 'Tirrenia', che collega il porto di Termoli alle isole. Per ragioni ancora da accertare, la motonave si è incagliata sugli scogli a nord del molo di San Domino.

Per fortuna, il piccolo incidente ha provocato solo rumore e un po' di spavento tra le persone a bordo. Come si legge sulla pagina Facebook della Riserva Marina Isole Tremiti, l'imbarcazione è stata subito disincagliata e, dalle prime verifiche, non sembra abbia riportato grossi danni.