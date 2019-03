Incidente ferroviario alle porte di Foggia: treno travolge qualcosa, Frecciabianca diretto a Lecce fermo a San Severo

Incidente ferroviario a tre chilometri dalla Stazione di Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento un treno, probabilmente l'Intercity 609 proveniente da Bologna e diretto a Lecce, avrebbe travolto qualcosa ancora in corso di identificazione.

Non è ancora chiaro se si tratta di una persona o di un animale.

Sul posto i tecnici di Rfi, procede l'autorità giudiziaria. Fermo a San Severo, dalle 20.10, il Frecciabianca 8813 proveniente da Milano e diretto a Lecce.