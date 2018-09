Incidente tra Foggia e Barletta, treno investe persona: indagini in corso e ritardi alla circolazione

E' ripresa alle 17.10 la circolazione ferroviaria tra Foggia e Barletta anche se un solo binario a senso unico alternato con ritardi fino a 70 minuti in seguito all'investimento di una personale avvenuto a Cerignola Campagna poco prima delle 15.30. Sono ancora in corso i rilievi dell’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito e le indagini che stabiliranno la dinamica del sinistro.