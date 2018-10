Attimi di paura su un autobus, vetro in frantumi durante il tragitto. Ferrovie del Gargano: "Colpa del manto stradale"

Per fortuna nessun passeggero ha riportato ferite in seguito all'incidente avvenuto questa mattina su un autobus di Ferrovie del Gargano tra Rodi e San Nicandro lungo la Statale 693.

Lungo il tragitto un vetro si è rotto "per via indotte delle vibrazioni indotte al veicolo dal transito dello stesso su una pronunciata irregolarità del manto stradale" fa sapere l'azienda commentando l'accaduto su Facebook: "Nessun viaggiatore ha riportato ferite e tanto meno ha segnalato, al momento dell’accaduto, al personale conducente di aver subito alcun tipo di inconveniente fisico"

Non è passato inosservato lo sfogo sui social di una passeggera che era a bordo dell'autobus al momento del sinistro e che attraverso il suo post ha denunciato altri due piccoli sinistri che sarebbero avvenuti sullo stesso autobus nelle ultime due settimane: "Paghiamo un cavolo di biglietto ogni giorno (nemmeno economico) per viaggiare sicuri, non per mettere in pericolo la nostra vita! Prendete altri pullman per la nostra sicurezza"