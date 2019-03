Vieste, incendio nella scuola media: a fuoco registri e documenti nelle aule dell'ex 'Dante Alighieri'

A fuoco registri scolastici e documentazione della scuola media statale "Dante Alighieri", a Vieste. La scorsa notte, ignoti hanno appiccato le fiamme ai documenti, accatastati in due diverse stanze del plesso scolastico ormai dismesso (e in attesa della nuova sede).

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento della Protezione Civile 'Pegaso' e delle Giacche Verdi come supporto. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano per la bonifica e messa in sicurezza degli ambienti. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o inneschi, ma non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura dolosa del gesto. Indagini in corso.

Gallery