Fiamme e fuoco all'alba, a fuoco deposito sul Gargano: quattro auto completamente distrutte e tre in parte

Quattro auto completamente distrutte, tre in parte: è questo il bilancio dell'incendio divampato alle prime luci dell'alba a Vieste all'interno di un deposito. Sulla natura del rogo indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco, tre squadre della Protezione Civile Pegaso della città del faro e in supporto una delle Giacche Verdi. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per alcune ore.