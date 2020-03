Fumo e fiamme in centro storico, a Vieste: a fuoco appartamento in via Diaz

Attimi di panico, ma nessuna grave conseguenza, per l'incendio in appartamento divampato questo pomeriggio, in via Armando Diaz, in pieno centro storico, a Vieste.

A bruciare, un appartamento al primo piano di una palazzina, abitazione disabitata da tempo. Forse un cortocircuito, forse un atto vandalico la causa dell'accaduto. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.