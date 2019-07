Ultim’ora | Tragedia nei campi a San Severo: bruciano sterpaglie, agricoltore muore avvolto dalle fiamme

Il fatto è successo in località “Gramigna”, dove è stato ritrovato il corpo dell'uomo ormai senza vita. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto.