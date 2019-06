Camion a fuoco tra i campi: fiamme e fumo verso la strada, chiusa via San Severo

A fuoco sterpaglie a bordo strada, fumo sulla carreggiata: chiusa (momentaneamente) al traffico via San Severo, a Foggia, all'altezza dell'ex inceneritore Amica.

L'incendio è ancora in corso: secondo quanto accertato, le fiamme sarebbero state causate da un guasto (forse alla marmitta) di un camion che stava lavorando nelle campagne in zona. In breve tempo, il mezzo è stato avvolto dal fuoco, che si è propagato poi tra le sterpaglie fino a lambire la strada. Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di due pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico. Nessuno è rimasto ferito.