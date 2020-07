Paura alle porte di Foggia: brucia una 'Smart' in strada, fumo e fiamme in via Ascoli

Attimi da panico ma nessuna grave conseguenza, per l'incendio auto avvenuto poco fa, alle porte di Foggia, dove in via Ascoli, a breve distanza dalla circonvallazione cittadina, ha preso fuoco una 'Smart' in transito.

Le fiamme hanno in breve tempo avvolto la city-car, mentre una colonna di fumo, nero e denso, si è propagata verso la strada. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona.