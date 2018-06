Shock a Cerignola, vandali danno fuoco ad una scuola. Il dirigente scolastico: "Profonda amarezza"

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, ignoti hanno dato fuoco alla scuola media Pavoncelli di Cerignola. Come spiega su Facebook il dirigente scolastico Vito Panebianco, alcuni soggetti hanno divelto il finestrone di un’aula che si affaccia sul cortile esterno della scuola e dato fuoco ad un armadietto contenente libri e lavori degli alunni. L’incendio si è poi propagato incenerendo carta , registri, lavagna e danneggiando pesantemente banchi e sedie. Il fumo e la fuliggine hanno invaso i locali sia del primo che del secondo piano dell’edificio.

Panebianco rassicura però "che non sono state fortunatamente" intaccate le strutture portanti, se non l’impianto elettrico". Il preside della scuola media che si trova vicino il comando della polizia locale sottolinea: "Ancora una volta la nostra scuola diventa oggetto delle frustrazioni e valvola di sfogo di soggetti deviati che credono di non dover pagare mai per le conseguenze delle proprie inconsiderate azioni. E’un fatto gravissimo. Hanno sfregiato una scuola, un bene primario di tutti. Nel vedere un’aula completamente annerita , i lavori dei nostri ragazzi bruciati e ridotti a una poltiglia di acqua e cenere, banchi e sedie arsi ,e sicuramente inservibili, ho provato non solo un indescrivibile sdegno ma una amarezza molto profonda".

E aggiunge: "La Scuola Media Pavoncelli, come tutte le scuole di Cerignola, è un simbolo di impegno e cuore per i ragazzi, e non sarà certo questo episodio ad abbattere la costanza e la professionalità mia e dell’intero corpo docenti e l’impegno educativo di tutti gli alunni. Spero ardentemente di non essere lasciati soli, come ormai abitualmente accade, e chi ha la competenza e i mezzi per assicurare la sicurezza della scuola agisca con immediatezza