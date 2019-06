A fuoco furgoncino di un commerciante: mezzo distrutto e altra auto danneggiata dalle fiamme

A fuoco, nella notte, il mezzo di un commerciante 30enne di San Severo.

Il fatto è successo poco prima delle 2, quando le fiamme hanno avvolto il furgoncino Fiat Doblò dell'uomo, parcheggiato in via Montello. Nel rogo il mezzo è andato completamente distrutto. Le fiamme hanno poi lambito e danneggiato la parte anteriore di una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o altro tipo di innesco. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri ai quali la vittima dell'accaduto non ha saputo fornire indicazioni utili. Al vaglio dei militari le immagini provenienti da una telecamera presente in zona.