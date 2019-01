Paura e gente in strada a San Severo: a fuoco garage, forse bombole di gas: le immagini video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A bruciare è un garage a livello strada, dal quale si sono alzate sia le fiamme che una colonna di fumo denso e nero. Paura in strada, tra residenti e passanti. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, con il supporto di un'autobotte, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Al momento non è chiaro cosa stia bruciando all'interno del locale, si teme per possibile presenza di bombole del gas. | VIDEO