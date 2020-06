Scoppia incendio, fiamme spente ma spunta un cimitero di bottiglie di vetro: "Attenzione, rifiuti tra le cause principali"

L'abbandono indiscriminato dei rifiuti, comportamento intollerabile e vergognoso, oltre a rappresentare un pericolo per l'ambiente, può mettere a rischio anche l'incolumità delle persone. E' quanto chiarisce la protezione civile Sos Sm 27 di San Marco in Lamis, i cui volontari ieri pomeriggio sono intervenuti sulla Panoramica per spegnere un incendio divampato a ridosso della sede stradale. "Con l’innalzarsi delle temperature il pericolo degli incendi aumenta a dismisura, pertanto si raccomanda di rispettare l’ambiente anche per l’incolumità delle persone, evitando di gettare rifiuti e abbandonare bottiglie di vetro lungo i bordi delle strade, che sono le principali cause degli incendi".

