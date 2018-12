Con la 'diavolina' danno fuoco al furgone di una pasticceria: il gravissimo episodio a San Giovanni Rotondo

Con un 'tocco' di diavolina (accendifuoco per camini e barbecue), hanno provato a dare alle fiamme il furgoncino di una pasticceria. E' quanto accaduto la scorsa notte, a San Giovanni Rotondo, dove in via della Rotonda, è stato danneggiato da un principio di incendio il Fiat Doblò del proprietario si una pasticceria della zona.

Il fatto è successo poco dopo le 23. Chi ha agito ha appiccato il fuoco alla ruota anteriore destra del mezzo. Fortunatamente, le fiamme non si sono propagate al resto del mezzo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: ascoltato dagli inquirenti, la vittima - incensurato del posto - non ha saputo fornire indicazioni utili per risalire agli autori del gesto. La zona non è dotata di telecamere.