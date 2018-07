Vasto incendio a Foggia: brucia "discarica abusiva" in una parallela di via del Mare

Un incendio di vaste proporzioni, segnalato da numerosi cittadini a FoggiaToday, si è sviluppanto a partire dalle otto in una traversa interna di via del Mare a Foggia, a cinque chilometri del centro abitato. Una nuvola nera gigante era ben visibile da ogni zona del capologuo dauno.

Ad andare a fuoco decine di ecoballe all'interno di un sito privato già posto sotto sequestro. Sul posto stanno lavorando alcune squadre dei vigili del fuoco, sono presenti anche i carabinieri forestali. Così sull'episodio il consigliere comunale Antonio Vigiano: "Discarica abusiva che denunciai circa un anno fa in questa via". L'amministratore leghista, che sta seguono da vicino lo spegnimento del rogo, lancia l'allarme 'Foggia, terra dei fuochi due': "Queste ecoballe, quando vengono sequestrati i campi, devono essere portate via, altrimenti subiscono tutte quante la stessa sorte, ossia l'incendio per disperdere le prove".