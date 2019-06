Intimidazione in piazza Mercato: prima la benzina poi le fiamme, a fuoco la porta di un'abitazione

Un principio di incendio ha interessato, la scorsa notte, la porta d'ingresso di un'abitazione in vico Corridoio, in piazza Mercato, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 3.30 quando qualcuno ha cosparso di benzina la soglia della porta e vi ha poi appiccato le fiamme. L'odore di fumo ha svegliato il proprietario - un uomo con pregiudizi e attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - che ha subito spento il rogo. Lievi i danni provocati. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri; nessuna indicazione utile è giunta dalla vittima. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.