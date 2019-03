Cospargono di liquido infiammabile la porta di un'abitazione e le danno fuoco: vittima dell'atto intimidatorio è un operaio

Atto incendiario, la scorsa notte, a Rodi Garganico, dove ignoti hanno appiccato le fiamme alla porta dell'abitazione di un operaio del posto, classe 1987, già noto alle forze di polizia.

Il fatto è successo intorno alle 23.30 di ieri, in via Fini, dove ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile la porta, appiccando poi il fuoco. Le fiamme però si sono estinte da sole, provocando lievi danni alla struttura colpita. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato il giovane e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.