Paura a Monte Sant'Angelo: esplode friggitrice in una pizzeria, ustionate due persone

Esplode friggitrice in una pizzeria, ustionate due persone. E' successo questa sera, in una pizzeria di Monte Sant'Angelo, nella centralissima piazza Duca D’Aosta.

Per cause ancora da accertare, la friggitrice sarebbe esplosa alla presenza del titolare e della moglie, entrambi 30enni, che erano al lavoro nel locale. I due sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, mentre il locale è stato bonificato dai vigili del fuoco.