Incendio all'ex pista di Borgo Mezzanone, distrutte diverse baracche

Sono in corso le indagini della Polizia per accertare le cause che hanno portato ieri all'esplosione di un incendio presso la ex pista situata accanto al Cara di Borgo Mezzanone dove insiste un popoloso ghetto abitato da stranieri immigrati.

Intorno alle 23.00 le fiamme hanno preso a divampare, interessando un'area di circa 300 mq e distruggendo diverse baracche. Fortunatamente, fanno sapere fonti della Questura di Foggia, non si registrano feriti.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, intervenute da Foggia e Lucera, più un'autobotte proveniente da Foggia, che sono riusciti a domare l'incendio grazie anche alla pioggia. Non è la prima volta che l'ex pista va a fuoco.