Fiamme sul Gargano: a fuoco le strutture dello stabilimento balneare Calalunga, a Peschici

A fuoco stabilimento balneare, a Peschici. A bruciare, poco dopo le 2.30 della scorsa notte, sono state alcune strutture dello stabilimento balneare Calalunga.

Nel dettaglio, sono andati distrutti o pesantemente danneggiati un prefabbricato utilizzato com infermeria e spogliatoio per i bagnini, un magazzino e alcune cabine per gli utenti della spiaggia. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Vico del Gargano.

Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Tuttavia, i carabinieri che seguono le indagini sull'accaduto non escludono tale eventualità. Nessuna indicazione utile per gli investigatori dalla vittima, la donna che gestisce l'attività: ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. Indagini in corso.