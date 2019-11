Fiamme nella sede del PD di Apricena: "Potevano esserci gravi conseguenze". Uniti per cambiare: "Gesto stupido"

Apricena. La denuncia del Partito Democratico: "Oggi non è una bella giornata. Ignoti hanno dato fuoco ad un cartellone all’interno della sede del partito. Non sappiamo quale sia la natura, ma il gesto rimane da condannare, soprattutto per le conseguenze che poteva avere con danni ben più gravi. Ringraziamo i cittadini che ci hanno prontamente avvisato e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento". Sul cartellone era affisa la copia del comunicato stampa della Procura di Foggia in relazione all'inchiesta Madrepietra.

Solidarietà al PD è stata espressa dalla lista civica 'Uniti per cambiare' del sindaco Antonio Potenza: "Un gesto stupido, di qualche pseudocittadino che non appartiene al modo di agire della nostra città. Ci auguriamo che il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza su Piazza dei Mille, fortemente volute dalla nostra Amministrazione ed installate solo qualche settimana fa, possano far luce su questo brutto episodio e che si punisca chiunque si sia macchiato di questo gesto sconsiderato".