Incendio a Ordona: a fuoco furgoncino di un bracciante agricolo

Ancora un mezzo andato a fuoco in provincia di Foggia. A bruciare, questa volta, è stato un furgoncino di un bracciante agricolo romeno. I vigili del fuoco non hanno trovato inneschi o tracce di materiale incendiario, ma non si esclude, anzi, che l'atto incendiario possa essere doloso. L'episodio è avvenuto sul viale della stazione a Ordona.