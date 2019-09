Fiamme nell'Oasi Lago Salso: a fuoco ettari di canneto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato poco fa all’interno dell’area naturale Oasi Lago Salso, a Manfredonia. Distrutte, al momento, alcuni ettari di canneto, ma l’incendio è ancora in atto.

A lavoro, in queste ore, per circoscrivere e domare le fiamme due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, mentre un fire boss è partito poco fa dalla base del Gino Lisa per effettuare lanci di acqua e liquido ritardante. Non è la prima volta che l’Oasi Lago Salso viene colpita da incendi, siano essi di natura accidentale o dolosa.