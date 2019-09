Appiccano incendio a un'attività commerciale, poliziotti impugnano estintore ed evitano il peggio

La scorsa notte gli Agenti delle Volanti intervenuti tempestivamente in via Podgora a Foggia, hanno spento un principio di incendio appiccato ad una serranda di un esercizio commerciale in Via Podgora, evitando conseguenze ben più gravi. L’utilizzo tempestivo dell’estintore in dotazione all’auto di servizio ha limitato i danni al tappeto d’ingresso dell’attività.