VIDEO | Paura a Foggia: divampa incendio in un palazzo, fiamme distruggono negozio

Incendio in un palazzo di via Rosati a Foggia: le immagini sono divampate in un palazzo, probabilmente per via di un cortocircuito, e si sono propagate in un negozio di strumenti musicali (Musikanova). Nelle operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni condomini