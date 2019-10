Mezzi dei rifiuti distrutti da un incendio, lo Stato raggiunge anche la lontana Chieuti: sarà incrementata la vigilanza

In relazione all'incendio che ha distrutto numerosi mezzi di proprietà della Tecneco Servizi Generali s.r.l., la società incaricata della gestione del servizio di igiene urbana a Chieuti, questa mattina si è svolta la riunione del coordinamento tecnico delle forze di polizia alla quale hanno partecipato il sindaco e i rappresentanti della ditta interessata.

Così il Prefetto Raffaele Grassi, ha voluto dare segnale concreto e importante della presenza dello Stato per rafforzare il senso di fiducia della popolazione locale nelle istituzioni. Al termine dell'incontro, è stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo nell'area e predisposte adeguate misure di vigilanza.

Queste le parole del sindaco Diego Iacono: "L'attenzione da parte delle forze di sicurezza è stata quasi immediata, per un sindaco è importante per un sindaco sentire la vicinanza dello Stato. Non sappiamo il gesto di che natura sia e quindi nemmeno i motivi" ha poi aggiunto.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze di polizia. Il servizio di raccolta rifiuti, come sottolineato dal primo cittadino, non ha subito rallentamenti o problemi di alcun genere.