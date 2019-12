Fiamme sul Gargano: distrutti mezzi da lavoro in una azienda agricola, a Calenella

Ancora fiamme sul Gargano. Dopo l'atto incendiario registrato due notti fa, allo stabilimento balneare di Calalunga a Peschici, un altro incendio ha interessato alcuni mezzi da lavoro parcati in una azienda agricola (inattiva) a Calenella, in agro di Vico del Gargano.

Distrutti dalle fiamme una ruspa, un trattore e una Fiat Panda, tutti mezzi in disuso. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato tracce evidenti di dolo, benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura dell'accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.