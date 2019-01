Incendio zona Asi, Manta Group: "Evento limitato, nessun danno al personale, ripresa attività"

Manta Group, azienda della zona Asi di Foggia interessata ieri da un incendio, precisa che "si è trattato di un evento limitato, che ha interessato la parte accessoria di un impianto posto all’esterno dei fabbricati dell’azienda: non c’è stato nessun danno al personale operante, che è stato evacuato nel rispetto delle procedure aziendali, già prima dell’intervento dei vigili del fuoco statali. Gli stessi sono stati chiamati direttamente da noi, come prevedono le procedure di sicurezza predisposte per fare fronte a tali evenienze. L’attività, peraltro, è ripresa nella stessa serata"