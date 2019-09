Brucia l'Oasi Lago Salso: a fuoco vasta porzione di macchia mediterranea

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando, in queste ore, l'Oasi Lago Salso, in agro di Manfredonia.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento sipontino con l'ausilio di un supporto da Foggia. In fiamme una porzione di macchia mediterranea, con fiamme e fumo ben visibili dalla strada. Al momento non è stata ancora quantificata l'area distrutta dal rogo, tantomeno la natura dello stesso. Non è la prima volta che la riserva naturalistica viene danneggiata da incendi, siano essi accidentali o dolosi.