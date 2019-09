Lucera, fuoco e fiamme in via Montale: incendio all'interno di un box, distrutte due auto

Attimi di panico, la scorsa notte, a Lucera, dove un incendio è divampato all'interno del garage di un agricoltore del posto, sito in via Montale.

Il fatto è successo poco dopo le 3 e 30 e le fiamme hanno distrutto le due auto parcheggiate all'interno: si tratta di una Fiat Croma e di una Fiat Punto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Da quanto è emerso, le porte del garage erano perfettamente chiuse e, allo stato, si propende per l'ipotesi di un incendio accidentale. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.