Strage di auto a Lucera, fiamme ne distruggono sette in due vie diverse: è caccia al piromane

Incredibile a Lucera, dove nella notte sono state date alle fiamme sette auto, in zona 167. I mezzi danneggiati erano parcheggiati in due differenti vie e - pare - ad appiccare il fuoco sia stata la stessa persona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto è successo poco dopo l'una della scorsa notte, quando le fiamme hanno coinvolto tre veicoli in via Tintoretto e quattro nella vicina via Alfonso La Cava. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento i roghi e messo in sicurezza la zona; sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.