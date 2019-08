Bruciano a Faenza i magazzini Lotras, Confcommercio Foggia 'abbraccia' De Girolamo. Gelsomino: "Grave danno per tutti"

Il Presidente provinciale Confcommercio Foggia, insieme alla direzione e Giunta esecutiva, "è vicino all’amico e imprenditore Armando De Girolamo della Lotras dopo il violento incendio che ha colpito i magazzini del polo di Faenza. Un incendio devastante che ha colpito una’area industriale di oltre 20 mila metri quadrati.

“Un episodio così grave è sempre un grave danno – ha dichiarato il presidente Damiano Gelsomino-. Come imprenditore e rappresentante dell’associazione di categoria che unisce tutti gli operatori commerciali giunga all’amico Armando il mio forte abbraccio . De Girolamo è un imprenditore di successo che è riuscito a creare una realtà produttiva così importante per il nostro territorio. Un atto del genere, se dovesse essere confermata la natura dolosa dell’incendio, è un danno per tutti, dalle maestranze ai dipendenti fino all’indotto che ogni attività di successo riesce a creare".