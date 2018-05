Torremaggiore, incendio in un laboratorio di fuochi pirotecnici: un ferito

Ancora un incidente in una fabbrica di fuochi pirotecnici. L'incidente, stavolta, si è verificato a Torremaggiore, dove è scoppiato un incendio all'interno di un laboratorio di fuochi pirotecnici.

Nell'incendio è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, il titolare del laboratorio. Sul posto i vigili del fuoco, tecnici dell'Asl e carabinieri, oltre agli artificieri per la messa in sicurezza dell'area.