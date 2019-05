Brucia il 'Pantanella', Morese: "Balordi in azione". Danni all'impianto che una convenzione vuole far ripartire

Vandali in azione, la scorsa notte, all'interno del cosiddetto 'Pantanella', lo spazio verde ed impianto sportivo in zona Macchia Gialla, a Foggia, intitolato alla memoria del Consigliere comunale Leonardo Biagini.

Ignoti hanno appiccato le fiamme all'interno dell'impianto, provocando lo sdegno dell'assessore all'Ambiente Francesco Morese che, su FB, sbotta: "Balordi in azione". Tutto ciò, a meno di 48 ore dall'annuncio di lavori di adeguamento e di una 'nuova vita' per l'impianto polisportivo foggiano. Lo scorso 7 maggio, infatti, era stata siglata una convezione, con il Consorzio Consport di Foggia, per l’affidamento della struttura per 8 anni. Mentre si progettano i lavori per rendere la struttura fruibile a tutti, c'è chi distrugge prima ancora di costruire.