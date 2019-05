Brucia ancora l'Hotel President, fiamme in viale degli Aviatori: è la seconda volta in meno di un anno

Per la seconda volta in meno di un anno l'ex Hotel President di Foggia è stato interessato da un incendio. Intorno alle 18.30 le fiamme hanno avvolto la parte superiore della struttura abbandonata di viale degli Aviatori.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autobotte. Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, al momento ancora in corso, gli uomini del 115 avvieranno la bonifica per stabilire le cause del rogo. La struttura, abbandonata da anni, nel tempo è diventata ricovero di stranieri senzatetto e ricettacolo di rifiuti di vario genere. I locali erano vuoti.

