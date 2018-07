Incendio in viale degli Aviatori: a fuoco l'Hotel President

Un incendio di dimensioni importanti è divampato all'interno dell'Hotel President di viale degli Aviatori a Foggia. Le fiamme hanno interessando la struttura abbandonata, che negli anni è diventata luogo dormitorio di fortuna per varie etnie e discarica di rifiuti di ogni genere. Sul posto due squadre di vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. Pare che quando è scoppiato l'incendio nella struttura non ci fosse nessuno. Al vaglio le cause.

