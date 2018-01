Shock a Cerignola: incendiano saracinesca di una gioielleria e rischiano di essere travolti dalle fiamme

Indagini in corso da parte della squadra mobile e del commissariato di polizia di Cerignola in merito all’atto intimidatorio avvenuto la scorsa notte in piazza Duomo. Ad agire due ragazzi incappucciati, uno dei quali si è avvicinato alla saracinesca dell’attività commerciale ‘Nazareno Bancone gioielli’ cospargendola di liquido infiammabile e dandole fuoco, rischiando anche di essere travolto dalle fiamme, così come si evince dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalle immagini di Marchiodoc.it

E’ emergenza criminalità a Cerignola, si tratta del quinto atto intimidatorio in meno di un mese. Sempre nella città ieri mattina si è verificata una rapina presso la filiale della Monte dei Paschi di Siena.