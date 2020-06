Tragedia all'alba a Borgo Mezzanone: brucia una baracca, c'è una vittima

Tragedia all’alba di oggi, dove una persona è morta intrappolata tra le fiamme divampate all’interno di una baracca, al ghetto di Borgo Mezzanone. Il fatto è successo intorno alle 6 del mattino, nell’insediamento abusivo della borgata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incendio ha interessato un solo alloggio di fortuna, che è stato interamente avvolto dalle fiamme. Nulla da fare per la persona che era all’interno (non ancora identificata): il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato durante le operazioni di spegnimento del rogo. Distrutto anche qualunque elemento utile per risalire all’identità del suo occupante. Sul posto è intervenuto il presidio dei vigili del fuoco presente nella borgata, mentre le attività e tecniche e le indagini sul caso sono affidate alla polizia.