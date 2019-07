A fuoco garage, distrutte due auto e gli arredi: l'incendio per via di un carica batteria per cellulare

Carica batteria va in cortocircuito, a fuoco intero garage. E' accaduto all'alba di oggi, a San Severo, dove un incendio si è sviluppato all'interno di un garage in via Petrarca.

Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino: le fiamme hanno distrutto le due auto parcheggiate all'interno del locale e altri arredi.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno ricondotto l'origine del rogo ad un carica batterie per cellulare andato, verosimilmente, in cortocircuito. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.