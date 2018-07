VIDEO | Vasto incendio in via Manfredonia, è l'ennesima coltre di fumo che si alza su Foggia: le immagini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A prendere fuoco diversi rifiuti stipati dentro ed intorno alla struttura, ormai abbandonata e che funge da ricovero di extracomunitari. Sul posto i vigili del fuoco e un’auto della Polizia municipale. Il fumo nero che per qualche ora ha invaso l’area alla periferia della città ha preoccupato non poco i foggiani, reduci dall’ennesimo incendio di discariche illegali di rifiuti di cui è disseminato il territorio comunale. Le immagini sono state girate da Italia in Comune che su quanto accaduto ieri denuncia “anche in questo caso, il silenzio assordante delle istituzioni”, segnatamente del sindaco Franco Landella, massima autorità sanitaria nella città capoluogo.