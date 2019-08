Fumo e fiamme in viale Michelangelo: scoppia incendio nei locali di 'Carne e Affini'

Fumo e fiamme in viale Michelangelo, a Foggia, dove intorno alle 16 del pomeriggio un incendio ha interessato i locali del supermercato 'Carne e affini'.

Sul posto, stanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Foggia con alcuni supporti. Le fiamme sono già circoscritte e tenute sotto controllo. Una volta spento l'incendio si procederà alla bonifica dei locali e al sopralluogo tecnico per accertare la natura del rogo. Sono stati alcuni automobilisti in transito a lanciare l'allarme agli uomini del 115. Insieme a loro, per gli accertamenti del caso, gli uomini della polizia.