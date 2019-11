Paura in via dell'Arcangelo Michele: barbecue in fiamme, appartamento evacuato

Paura a Foggia, per l'incendio di un barbecue sul balcone al sesto piano di una palazzina in via dell'Arcangelo Michele.

Il fatto è successo poco fa: sul posto, per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia. Intervenuta anche la polizia di stato. Appartamento temporaneamente evacuato a scopo precauzionale. Al momento non risultano persone ferite.